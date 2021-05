Oms: la pandemia si poteva evitare. Lancet: "Si potevano salvare 3,4 mln di vite" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un vero e proprio «cocktail tossico» di negazione, scelte sbagliate e mancanza di coordinamento ha fatto precipitare il mondo in una pandemia che "avrebbe potuto essere evitata". Lo sostiene in un rapporto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un vero e proprio «cocktail tossico» di negazione, scelte sbagliate e mancanza di coordinamento ha fatto precipitare il mondo in unache "avrebbe potuto essere evitata". Lo sostiene in un rapporto...

