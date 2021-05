Nuovi parametri per il monitoraggio, Speranza: Il modello ha funzionato, ora un aggiornamento (Di mercoledì 12 maggio 2021) Incontro con le Regioni per Nuovi parametri del monitoraggio, Speranza: “Il modello ha funzionato, ora aggiornare gli indicatori”. Nel corso della riunione con le Regioni sui Nuovi parametri per il monitoraggio dell’epidemia, il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe evidenziato come il modello adottato fino a questo momento ha funzionato. Ora però è il momento di superare questo sistema e aggiornare i parametri per il monitoraggio. Superare l’indice Rt, l’incontro sui Nuovi parametri per il monitoraggio Nel vertice del 12 maggio, Regioni e governo si sono confrontati sui ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Incontro con le Regioni perdel: “Ilha, ora aggiornare gli indicatori”. Nel corso della riunione con le Regioni suiper ildell’epidemia, il ministro della Salute Robertoavrebbe evidenziato come iladottato fino a questo momento ha. Ora però è il momento di superare questo sistema e aggiornare iper il. Superare l’indice Rt, l’incontro suiper ilNel vertice del 12 maggio, Regioni e governo si sono confrontati sui ...

