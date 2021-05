Niente nuovi inno, ma canzone scudetto: ecco I M INTER (Yes I M) (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’INTER celebra lo scudetto con una nuova canzone: Niente inno Non ci sarà alcun cambio inno in casa INTER. Almeno per il momento. Il club nerazzurro ha rilasciato oggi I M INTER (YES I M) che è la canzone scelta dal club per celebrare la vittoria dello scudetto numero 19 appena conquistato. Un solo grido: Yes, I M INTER! Un grido che esprime il nostro senso di appartenenza ai colori nerazzurri, che ora si accompagna anche alla gioia di poter urlare: siamo Noi e siamo Campioni d’Italia! I M INTER (Yes I M) è la colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del diciannovesimo tricolore. Il testo è stato scritto da Max ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’celebra locon una nuovaNon ci sarà alcun cambioin casa. Almeno per il momento. Il club nerazzurro ha rilasciato oggi I M(YES I M) che è lascelta dal club per celebrare la vittoria dellonumero 19 appena conquistato. Un solo grido: Yes, I M! Un grido che esprime il nostro senso di appartenenza ai colori nerazzurri, che ora si accompagna anche alla gioia di poter urlare: siamo Noi e siamo Campioni d’Italia! I M(Yes I M) è la colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del diciannovesimo tricolore. Il testo è stato scritto da Max ...

Advertising

andrea_sorani : @siamo_la_Roma niente eh... non v'è bastata la figura che avete fatto con l'allenatore... ogni giorno 100 nomi nuovi - quattroruote : A quattro anni dall’esordio, la #Volkswagen #Tiguan #Allspace si rinnova nell’estetica, nei sistemi di bordo e di s… - Mauro_Serafin : @V12Aspirato Ho approfittato della promozione a 20€ per un anno per i nuovi iscritti, più come un investimento che… - brema82 : @MeloMario80 @_Mdk7_ Complimenti! Io ancora niente, mannaggia. ?? Oggi ho fatto due belle run, ma non sono riuscito… - umpkket : RT @riky7372: La #caccia di selezione o controllo del #cinghiale è una cazzata! I cinghiali hanno struttura sociale matriarcale, i #cacciam… -