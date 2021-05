Napoli, carabinieri sequestrano 30 tonnellate di cozze (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della compagnia centro e del nucleo subacquei di Napoli, durante un servizio di pattugliamento nelle acque del Golfo partenopeo disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno rinvenuto 31 filari abusivi utilizzati per la coltivazione di mitili, verosimilmente destinati al consumo alimentare Sequestrate circa 30 tonnellate di cozze successivamente rilasciate, come previsto dalla normativa, in un’area marina di almeno 50 metri di profondità. Effettuata la campionatura dei molluschi che verrà consegnata alla Asl per le verifiche sanitarie di competenza in materia di proliferazione batterica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idella compagnia centro e del nucleo subacquei di, durante un servizio di pattugliamento nelle acque del Golfo partenopeo disposto dal Comando Provinciale di, hanno rinvenuto 31 filari abusivi utilizzati per la coltivazione di mitili, verosimilmente destinati al consumo alimentare Sequestrate circa 30disuccessivamente rilasciate, come previsto dalla normativa, in un’area marina di almeno 50 metri di profondità. Effettuata la campionatura dei molluschi che verrà consegnata alla Asl per le verifiche sanitarie di competenza in materia di proliferazione batterica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

