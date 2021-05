Mario Draghi, riaperture e coprifuoco: è scontro tra il Premier e i partiti. Tutto invariato fino al 17 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uno slittamento di una settimana. fino al 17 maggio – almeno – il governo non prenderà alcuna decisione sulle riaperture e sullo spostamento del coprifuoco. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sposa la linea della prudenza e respinge le richieste del centrodestra di governo – Lega e Forza Italia – ma anche di Italia Viva che invece speravano di portare il coprifuoco almeno alle 23 già da lunedì 17. In questa giornata, invece, ci sarà solamente la prima riunione della cabina di regia, che avrà il compito di valutare il da farsi. La conferma su questa data oggi è arrivata anche dallo stesso Draghi, che durante il question time alla Camera dei deputati ha risposto a una domanda sul tema della ripartenza del settore dei matrimoni spiegando che ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uno slittamento di una settimana.al 17– almeno – il governo non prenderà alcuna decisione sullee sullo spostamento del. Il presidente del Consiglio,, sposa la linea della prudenza e respinge le richieste del centrodestra di governo – Lega e Forza Italia – ma anche di Italia Viva che invece speravano di portare ilalmeno alle 23 già da lunedì 17. In questa giornata, invece, ci sarà solamente la prima riunione della cabina di regia, che avrà il compito di valutare il da farsi. La conferma su questa data oggi è arrivata anche dallo stesso, che durante il question time alla Camera dei deputati ha risposto a una domanda sul tema della ripartenza del settore dei matrimoni spiegando che ...

