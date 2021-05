Locatelli in esclusiva all’Equipe “Sono pronto per un’esperienza all’estero” (Di mercoledì 12 maggio 2021) In un intervista al prestigioso quotidiano francese, Locatelli si è detto pronto per il grande salto in una big Dall’esordio in pompa magna con il Milan alla rinascita con il Sassuolo, la parabola di Manuel Locatelli è attualmente al suo picco massimo e per lui si prospetta un’estate lunghissima: prima gli europei con l’Italia e poi il lungo calciomercato. In un’intervista esclusiva a l’Equipe il centrocampista azzurro ha parlato a tutto tondo del suo futuro e delle sfide che lo aspettano a partire dalla prossima stagione: “Sono aperto ad un’esperienza all’estero, ci Sono treni che non passano due volte”. Dopo una stagione da protagonista con il suo Sassuolo, Locatelli si è affermato anche in campo internazionale con la ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) In un intervista al prestigioso quotidiano francese,si è dettoper il grande salto in una big Dall’esordio in pompa magna con il Milan alla rinascita con il Sassuolo, la parabola di Manuelè attualmente al suo picco massimo e per lui si prospetta un’estate lunghissima: prima gli europei con l’Italia e poi il lungo calciomercato. In un’intervistaa l’Equipe il centrocampista azzurro ha parlato a tutto tondo del suo futuro e delle sfide che lo aspettano a partire dalla prossima stagione: “aperto ad, citreni che non passano due volte”. Dopo una stagione da protagonista con il suo Sassuolo,si è affermato anche in campo internazionale con la ...

