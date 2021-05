LIVE Sonego-Mager 3-4, Masters1000 Roma in DIRETTA: primo set molto equilibrato (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Mager domina lo scambio ma Sonego rimette dall’altro lato qualsiasi cosa. Alla fine il ligure sbaglia. Palla break per il piemontese. 40-40 Duro scambio sulla diagonale di rovescio, il primo a sbagliare è il ligure. 40-30 Deliziosa palla corta in avanzamento di Sonego che beffa l’avversario. 40-15 Dritto devastante del ligure in uscita dal servizio- 30-15 Scarico Sonego in risposta, il dritto in rete. 15-15 Scambio durissimo e molto lungo chiuso dal rovescio lungolinea potentissimo di Mager che approfitta della risposta corta dell’avversario. 0-15 Si spegne in rete il rovescio in uscita dal servizio. 4-4. Nessun problema per Sonego nell’ottavo game. 40-0 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-Adomina lo scambio marimette dall’altro lato qualsiasi cosa. Alla fine il ligure sbaglia. Palla break per il piemontese. 40-40 Duro scambio sulla diagonale di rovescio, ila sbagliare è il ligure. 40-30 Deliziosa palla corta in avanzamento diche beffa l’avversario. 40-15 Dritto devastante del ligure in uscita dal servizio- 30-15 Scaricoin risposta, il dritto in rete. 15-15 Scambio durissimo elungo chiuso dal rovescio lungolinea potentissimo diche approfitta della risposta corta dell’avversario. 0-15 Si spegne in rete il rovescio in uscita dal servizio. 4-4. Nessun problema pernell’ottavo game. 40-0 ...

