Industria cartaria e grafica in recupero (Di mercoledì 12 maggio 2021) , ma preoccupano i rincari delle materie prime, i costi energetici e le difficoltà nei trasporti e nella logistica. In Italia la produzione dell’Industria cartaria ha chiuso il 2020 con una produzione di poco superiore a 8,5 milioni di tonnellate (-4,1% rispetto al 2019, quando era già calata del -2% rispetto al 2018) e un fatturato di 6,35 miliardi di euro (-12,5%). Tale andamento è la sintesi di dinamiche diverse a livello di singoli comparti, con risultati positivi nelle carte per usi igienico-sanitari, +2,9%, grazie ad importanti espansioni ad aprile e maggio e nel quarto trimestre. A questo risultato ha contribuito principalmente il segmento domestico. Positivo anche il trend presentato dal packaging, +4,7%, grazie allo sviluppo dei volumi di carte e cartoni per cartone ondulato, +11,6% (con una netta accelerazione nella seconda metà ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) , ma preoccupano i rincari delle materie prime, i costi energetici e le difficoltà nei trasporti e nella logistica. In Italia la produzione dell’ha chiuso il 2020 con una produzione di poco superiore a 8,5 milioni di tonnellate (-4,1% rispetto al 2019, quando era già calata del -2% rispetto al 2018) e un fatturato di 6,35 miliardi di euro (-12,5%). Tale andamento è la sintesi di dinamiche diverse a livello di singoli comparti, con risultati positivi nelle carte per usi igienico-sanitari, +2,9%, grazie ad importanti espansioni ad aprile e maggio e nel quarto trimestre. A questo risultato ha contribuito principalmente il segmento domestico. Positivo anche il trend presentato dal packaging, +4,7%, grazie allo sviluppo dei volumi di carte e cartoni per cartone ondulato, +11,6% (con una netta accelerazione nella seconda metà ...

