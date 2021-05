Gue Pequeno | cosa ha all’occhio?

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Guèè uno degli cantanti appartenente al mondo del rap più influenti e prolifici del nostro paese, che vanta numerose collaborazioni con artisti altrettanto famosi e che da diversi anni è tra i nomi più emblematici del proprio genere. Guè, nickname che Cosimo Fini ha scelto da molto tempo e con il quale è conosciuto ai più deriva in parte da una malformazione della palpebra dell’occhio sinistro, che non riesce ad aprirsi completamente: questa malformazione è denominata blefaroptosi anche conosciuta come ptosi palpebrale. Questo ha creato al rapper numerosi problemi ai tempi della scuola, che lo ha portato ad essere vittima di bullismo vero e proprio, anche se come suoi “colleghi” come Marracash, (così soprannominato per la carnagione scura), ha “sfruttato” questo tratto per creare lo pseudonimo Guè, che viene ...