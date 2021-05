Finale Champions League | «No a Wembley? Sarebbe una sconfitta»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha commentato la possibile non assegnazione delladialla città inglese Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha commentato ai microfoni di Sky Sports UK la possibile non assegnazione delladialla città inglese. «una veraper la UEFA se decidesse di non disputare laspostandola altrove». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AAlciato : +++La finale di Champions League verso Porto. Annuncio nelle prossime 24 ore @SkySport @SkyFootball @SkyTG24 - MassMarianella : Quando i sogni diventano realtà. Si sono affrontati nell'u12 e il 29 marzo, Foden e James, potrebbero trovarsi anco… - pisto_gol : ??Secondo JuanAntonio Alcala, giornalista di CadenaCope, il presidente Uefa Ceferin ha già deciso le sanzioni per i… - barbaro_simone : RT @lorepregliasco: La finale di Champions tra City e Chelsea non sarà a Istanbul e nemmeno a Londra ma a Porto - giangio87 : RT @_giulsz: @giangio87 @juperikizi sto malissimo vi giuro ahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Champions

Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha commentato la possibile non assegnazione delladiLeague alla città inglese Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha commentato ai microfoni di Sky Sports UK la possibile non assegnazione delladiLeague alla città ...... la riapriva Icardi con Perotti che nelregalava ai suoi la ciliegina sulla torta. L'Inter ...arriva all'appuntamento con l'Inter già campione d'Italia e la Roma già fuori dalla corsa. ...Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà caldeggia la città dello Stretto come sede della Finale tra Manchester City e Chelsea.Da una parte il sogno che si sta materializzando di concretizzare la rincorsa alla Champions League, dall’altra la necessità di chiudere il discorso salvezza per iniziare a programmare ...