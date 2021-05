Coprifuoco, colori e zone: cosa può cambiare (Di mercoledì 12 maggio 2021) Coprifuoco in Italia, ma anche colori e zone rosse, arancioni e gialle e le nuove riaperture in vista. cosa può cambiare? A fare il punto sullo stato dell’emergenza covid e la ripartenza del Paese, con misure via via in adeguamento ai contagi e dati in calo, è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sul Coprifuoco, spiega Costa a Sky TG24, ospite di ‘Buongiorno’, “mi auguro che si possa arrivare alle 24, ma già le 23 sarebbe una risposta positiva perché sono convinto che un’ora in più non è quella che può determinare particolari criticità dal punto di vista dei contagi e della diffusione del virus”. “Oggi siamo difronte ad un quadro profondamente diverso rispetto a qualche settimana fa. I dati – ha spiegato – sono ogni giorno in miglioramento, soprattutto aumentano i vaccinati ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021)in Italia, ma ancherosse, arancioni e gialle e le nuove riaperture in vista.può? A fare il punto sullo stato dell’emergenza covid e la ripartenza del Paese, con misure via via in adeguamento ai contagi e dati in calo, è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sul, spiega Costa a Sky TG24, ospite di ‘Buongiorno’, “mi auguro che si possa arrivare alle 24, ma già le 23 sarebbe una risposta positiva perché sono convinto che un’ora in più non è quella che può determinare particolari criticità dal punto di vista dei contagi e della diffusione del virus”. “Oggi siamo difronte ad un quadro profondamente diverso rispetto a qualche settimana fa. I dati – ha spiegato – sono ogni giorno in miglioramento, soprattutto aumentano i vaccinati ...

