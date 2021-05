Coprifuoco alle 23 o 24, Locatelli dice sì: 'C'è margine per uno slittamento' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sì al Coprifuoco posticipato alle 23 o alle 24 : è l'idea di Franco Locatelli , presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite stamattina ad Agorà su Raitre. 'Premesso che la scelta ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sì alposticipato23 o24 : è l'idea di Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite stamattina ad Agorà su Raitre. 'Premesso che la scelta ...

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - TgLa7 : #Covid, #Sileri: possibile coprifuoco alle 24 ma no ad abolizione - Antonio_Tajani : Questa sarà un settimana decisiva per allentare ulteriormente le misure anti #COVID19. Queste le proposte che… - RenzoCianchetti : RT @valy_s: A #cartabianca c’è De Bortoli che sta dicendo che #Draghi ha un po’ frenato la “corsa alle riaperture” perché ha capito il VANT… - tulipanico : RT @PatriMalia: spostare il coprifuoco alle 11 è come quando sposto la sveglia dalle 7 alle 7:05 -