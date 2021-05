Conte, è lui la chiave. Ora è fondamentale convincerlo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tanti sono i big che hanno intenzione di restare in nerazzurro anche per la prossima stagione, ma, scrive il quotidiano romano, non è detto che ciò avvenga se l'allenatore dovesse lasciare. E allora ... Leggi su interdipendenza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tanti sono i big che hanno intenzione di restare in nerazzurro anche per la prossima stagione, ma, scrive il quotidiano romano, non è detto che ciò avvenga se l'allenatore dovesse lasciare. E allora ...

Advertising

fattoquotidiano : Renzi-007, Conte: “Giusto che lui risponda in tutte le sedi di quell’incontro. Mancini? L’ho incontrato, ma non cer… - fattoquotidiano : INCONTRO RENZI-007 IN AUTOGRILL Conte: “Giusto che lui risponda in tutte le sedi di quell’incontro. Mancini? L’ho i… - petergomezblog : Renzi-007, Conte: “Giusto che lui risponda di quell’incontro in tutte le sedi. Mancini? Quando l’ho visto non è sta… - RobertoLocate14 : RT @gloquenzi: Dice Conte al Fatto che lui non ha mai avuto dubbi sul sostegno alla Raggi. Strano però che questa sua certezza l’abbia resa… - marino29b : RT @fattoquotidiano: INCONTRO RENZI-007 IN AUTOGRILL Conte: “Giusto che lui risponda in tutte le sedi di quell’incontro. Mancini? L’ho inco… -