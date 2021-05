Ciro Grillo, parla la madre: “Io non ho sentito nulla” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La madre di Cirlo Grillo, Parvin Tadjik, dice di non aver sentito nulla, pur trovandosi nell’appartamento adiacente quella notte. E’ infatti saltato fuori, dai verbali resi alle autorità, che Grillo Junior non si trovasse nell’appartamento dei genitori ma in uno adiacente, per la precisione una sorta di depandance. Tale depandance, pare sia stata gentilmente data in prestito ai Grillo da una amica della madre. “Non avevamo posto a casa per ospitare gli amici di mio figlio. Così ho chiesto a una mia amica di prestarmi la sua depandance, che si trova al numero 37 mentre casa mia è al numero 36”. Poi continua: “Il giorno dopo non ho notato niente di strano. Mi hanno raccontato che avevano fatto una spaghettata, e che le ragazze erano rimaste lì perchè erano ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladi Cirlo, Parvin Tadjik, dice di non aver, pur trovandosi nell’appartamento adiacente quella notte. E’ infatti saltato fuori, dai verbali resi alle autorità, cheJunior non si trovasse nell’appartamento dei genitori ma in uno adiacente, per la precisione una sorta di depandance. Tale depandance, pare sia stata gentilmente data in prestito aida una amica della. “Non avevamo posto a casa per ospitare gli amici di mio figlio. Così ho chiesto a una mia amica di prestarmi la sua depandance, che si trova al numero 37 mentre casa mia è al numero 36”. Poi continua: “Il giorno dopo non ho notato niente di strano. Mi hanno raccontato che avevano fatto una spaghettata, e che le ragazze erano rimaste lì perchè erano ...

