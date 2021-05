Checco Zalone vince il David | arriva il Tapiro | l’invito a Laura Pausini

Advertising

davidemaggio : La Pausini è scoppiata in una risata isterica alla vittoria di Checco Zalone?? #David2021 - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - Tg3web : Dopo vari appelli, tra i quali quello di Checco Zalone, è stato ritrovato a Trani il furgone della squadra campione… - zittiiebuoni : RT @mortaxdella: abbiamo due checco zalone #Amici20 - _PuntoZip_ : ANTEPRIMA STRISCIA – TAPIRO D’ORO a CHECCO ZALONE che vince il David ma non lo ritira: «Se la Pausini c’è rimasta m… -

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli incontra a Bari(all'anagrafe Luca Medici), a cui consegna il Tapiro d'oro per non essersi presentato a ritirare il David di Donatello vinto martedì sera. Premio ottenuto per la miglior canzone con "...... "Non me l'aspettavo, ma il Tapiro dovremmo darlo a Laura...", ha scherzato Dopo il premio al David di Donatello 2021, beffando Laura Pausini,vince anche il Tapiro d'Oro. Domani sera, ...Il premio David di Donatello 2021 per la miglior canzone originale è andato a sorpresa a ‘Immigrato’ di Checco Zalone, brano del suo primo film da regista ‘Tolo Tolo’. Tra i premiati anche Pietro ...Checco Zalone si è collegato all'evento in jeans e t-shirt, incredulo per il premio. E Striscia lo premia! Qualche volta si può vincere il Tapiro anche dopo un successo. Prova ne è quello consegnato a ...