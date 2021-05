Calcio, comune sardo dà cittadinanza onoraria all’arbitro Mazzoleni. Sindaco di Dualchi: Imparziale in Benevento-Cagliari (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’arbitro di Calcio Paolo Mazzoleni sarà cittadino onorario del comune di Dualchi. A proporlo il Sindaco del centro del Marghine Ignazio Piras, secondo il quale “finalmente un arbitro Imparziale, ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali ed ha avuto il coraggio di certificare la realtà all’arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare “le verità” di comodo che piacciono”. Ignazio Piras, sardista e tifoso del Cagliari Calcio, per il centenario della squadra del cuore ha colorato panchine e pali della luce del suo comune di rossoblu. Nella proposta di dare la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’arbitro diPaolosarà cittadino onorario deldi. A proporlo ildel centro del Marghine Ignazio Piras, secondo il quale “finalmente un arbitro, ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali ed ha avuto il coraggio di certificare la realtàDoveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare “le verità” di comodo che piacciono”. Ignazio Piras, sardista e tifoso del, per il centenario della squadra del cuore ha colorato panchine e pali della luce del suodi rossoblu. Nella proposta di dare la ...

