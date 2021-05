Baci, carezze e foto: Tommaso Zorzi colto sul fatto. Con lui sembra a suo agio… (Di mercoledì 12 maggio 2021) Erano statu beccati assieme solo pochi giorni fa, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 20. Tommy Z aveva già chiesto, scherzando, a Maria De Filippi di presentargli Stanzani. Commentando anche una esibizione del ballerino: “L’anima de li mejo mort**ci tua”. Ora la realtà ha preso finalmente forma. Tommaso Stanzani ha 20 anni e Tommaso Zorzi 25, e ora passeggiano insieme. Qualche giorno fa erano stati fotografati entrambi con un cappellino bianco e la mascherina nera, nella prima foto di loro uscita sui rotocalchi, seguita da una seconda foto in cui entrambi si girano verso la macchina da presa e elargiscono un bel sorriso. Ancora una volta i due ragazzi sono stati pizzicati in giro per Milano, così come pubblicato sul settimanale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Erano statu beccati assieme solo pochi giorni fa,Stanzani di Amici 20. Tommy Z aveva già chiesto, scherzando, a Maria De Filippi di presentargli Stanzani. Commentando anche una esibizione del ballerino: “L’anima de li mejo mort**ci tua”. Ora la realtà ha preso finalmente forma.Stanzani ha 20 anni e25, e ora passeggiano insieme. Qualche giorno fa erano statigrafati entrambi con un cappellino bianco e la mascherina nera, nella primadi loro uscita sui rotocalchi, seguita da una secondain cui entrambi si girano verso la macchina da presa e elargiscono un bel sorriso. Ancora una volta i due ragazzi sono stati pizzicati in giro per Milano, così come pubblicato sul settimanale ...

Advertising

Elena841841 : RT @CINZIA50573737: ...? L'amore non è quello fatto solo di baci, carezze e 'Ti Amo'. Per me l'amore è soprattutto esserci, anche con i mi… - sboccoo : RT @twittandocose: il problema reale di tutta questa storia è l’outing che ch1 sta facendo a ts. cioè lui non ha mai parlato del suo orient… - mariguarriello : RT @twittandocose: il problema reale di tutta questa storia è l’outing che ch1 sta facendo a ts. cioè lui non ha mai parlato del suo orient… - Iris68932721 : RT @twittandocose: il problema reale di tutta questa storia è l’outing che ch1 sta facendo a ts. cioè lui non ha mai parlato del suo orient… - xparoledicarta : RT @twittandocose: il problema reale di tutta questa storia è l’outing che ch1 sta facendo a ts. cioè lui non ha mai parlato del suo orient… -