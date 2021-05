Assegno unico, 250 euro a figlio da luglio 2021. A chi spetta, si calcola in base all'ISEE (Di mercoledì 12 maggio 2021) La promessa arriva dal premier Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 maggio 2021) La promessa arriva dal premier Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari...

Advertising

fattoquotidiano : Assegno unico per i figli, la renziana Bonetti annuncia ma non lo fa - Avvenire_Nei : La ministra @elenabonetti all'incontro promosso da @CislNazionale Assegno unico da luglio, non è certo che servirà… - ItaliaViva : La Ministra @elenabonetti all'incontro promosso da @CislNazionale: 'L'assegno unico e universale partirà da luglio'… - Ivamaior : GRS #SOCIETÀ ?? Assegno Unico Figli, @Acli_nazionali: “Maggiore equità” Un buon inizio per superare la logica dell’… - Acli_nazionali : RT @GrSociale: GRS #SOCIETÀ ?? Assegno Unico Figli, @Acli_nazionali: “Maggiore equità” Un buon inizio per superare la logica dell’emergenza… -