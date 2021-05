Amici: la confessione di Leonardo Lamacchia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono due i cantanti che in questi ultimi giorni hanno confessato in diretta tv di essere gay. Chi saranno i due artisti, ex allievi di Amici di Maria De Filippi, che hanno fatto coming out, dichiarando la loro omosessualità? Vediamo insieme. Leonardo Lamacchia, eliminato a marzo scorso alla seconda puntata del serale, e Manuel Aspidi, ex allievo di Amici edizione 2006/2007, hanno confessato la loro omosessualità in diretta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono due i cantanti che in questi ultimi giorni hanno confessato in diretta tv di essere gay. Chi saranno i due artisti, ex allievi didi Maria De Filippi, che hanno fatto coming out, dichiarando la loro omosessualità? Vediamo insieme., eliminato a marzo scorso alla seconda puntata del serale, e Manuel Aspidi, ex allievo diedizione 2006/2007, hanno confessato la loro omosessualità in diretta Articolo completo: dal blog SoloDonna

