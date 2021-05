Albertini riapre alla candidatura a sindaco di Milano | ma con l' accordo di tutti

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Gabriele, che il centrodestra vorrebbe candidare adi, resta sulla sua posizione anche se ancora non esclude di ritirare il rifiuto finora pronunciato: "Ho scritto una lettera aperta piuttosto definitiva ed è difficile tornare indietro perché le ragioni che l'hanno motivata non sono facilmente modificabili", dice al Giornale. "Di definitivo - riconosce - c'è solo la morte. Nel 1997 ho detto di no per tre volte equarta ho detto sì. Può sempre accadere qualcosa, la battuta che ho fatto sull'Arcangelo Gabriele che mi appare significa che può sempre cambiare qualcosa". "Semmai - afferma in un altro passaggio dell'intervista - potrei fare il viceo assumere un altro incarico, o dare un appoggio in campagna elettorale, se ci fosse unche ...