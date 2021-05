Vaccini Lazio Under 50 in farmacia e dal medico di base: come prenotare, da quando e quale siero utilizzano (Di martedì 11 maggio 2021) La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue e, nonostante siano terminate per il momento le scorte di Pfizer, dalla fine del mese di maggio – oltre a ospedali, poli natatori e hub creati ad hoc, la somministrazione si effettuerà anche nelle farmacie e dai medici di base. La conferma è arrivata proprio dall’Unità di Crisi della Regione Lazio e si partirà vaccinando la fascia d’età Under 50. Vaccini Lazio Under 50 in farmacia e dal medico di base: ecco come prenotare e da quando Dal 17 maggio nel Lazio, come riporta Il Messaggero, si potrà effettuare la prenotazione per il vaccino anche dal medico di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) La campagna di vaccinazione nelprosegue e, nonostante siano terminate per il momento le scorte di Pfizer, dalla fine del mese di maggio – oltre a ospedali, poli natatori e hub creati ad hoc, la somministrazione si effettuerà anche nelle farmacie e dai medici di. La conferma è arrivata proprio dall’Unità di Crisi della Regionee si partirà vaccinando la fascia d’età50.50 ine daldi: eccoe daDal 17 maggio nelriporta Il Messaggero, si potrà effettuare la prenotazione per il vaccino anche daldi ...

