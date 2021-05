Uomini e Donne, Riccardo lancia accuse che coinvolgono la redazione di Maria De Filippi: scoppia il caos in studio (Di martedì 11 maggio 2021) Si accendono più del solito gli animi nello studio di Uomini e Donne. Come riportato da Libero, durante la registrazione del 9 maggio del Trono Over, è scoppiata una pesante lite tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, dopo aver chiarito le voci sul presunto figlio in arrivo insieme a Roberta Di Padua, è tornato nel talk di Canale 5 per parlare dei frequenti litigi con Roberta da quando vivono insieme. Ma non solo. Secondo Riccardo, Roberta gli ha confidato che Armando parlava male della redazione del programma, cosa che era già venuta fuori durante qualche puntata passata e che aveva letteralmente fatto infuriare Maria De Filippi. Roberta ha smentito e Armando ha iniziato a inveire contro Riccardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Si accendono più del solito gli animi nellodi. Come riportato da Libero, durante la registrazione del 9 maggio del Trono Over, èta una pesante lite tra Armando Incarnato eGuarnieri. Quest’ultimo, dopo aver chiarito le voci sul presunto figlio in arrivo insieme a Roberta Di Padua, è tornato nel talk di Canale 5 per parlare dei frequenti litigi con Roberta da quando vivono insieme. Ma non solo. Secondo, Roberta gli ha confidato che Armando parlava male delladel programma, cosa che era già venuta fuori durante qualche puntata passata e che aveva letteralmente fatto infuriareDe. Roberta ha smentito e Armando ha iniziato a inveire contro...

