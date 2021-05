Ue | Fico | si rafforzi e parli con una voce sola

(Di martedì 11 maggio 2021) "L'emergenza che ogni Paese in Europa sta affrontando ha reso evidente il valore di una Unione forte, e come siano necessari ascolto e cooperazione per affrontare problemi comuni. La sfida è questa: ...

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - 'L'emergenza che ogni Paese in Europa sta affrontando ha reso evidente il valore di una Unione forte, e come siano necessari ascolto e cooperazione per affrontare problemi comuni.

Agenzia ANSA

Lo afferma il presidente della Camera Roberto. "I rapporti tra i nostri Paesi si sono andati progressivamente intensificando in questi anni. Continueremo su questa strada rafforzando anche la ...... i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Robertoe il premier Mario ... Procuratore generale: "Il Paesela capacità di gestione dopo emergenze" "È auspicabile che il ..."L'emergenza che ogni Paese in Europa sta affrontando ha reso evidente il valore di una Unione forte, e come siano necessari ascolto e cooperazione per affrontare problemi comuni. (ANSA) ...