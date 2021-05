Tina Cipollari fatta fuori da Uomini e Donne: la notizia sconvolge tutti. Cos’è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Tina Cipollari ha fatto un annuncio sconvolgente a Uomini e Donne, dove è mancata per alcune puntate: la Vamp si trasferisce a Torino. In molti hanno pensato che fosse uno scherzo visto che questa è la città in cu vive la sua acerrima nemica, Gemma Galgani. A quanto pare è tutto vero, come conferma Giorgio Manetti, uno dei migliori amici della Cipollari. L’opinionista e il Gabbiano sono rimasti in contatto nonostante l’addio dell’imprenditore toscano al programma della De Filippi. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Manetti ha spiegato che Tina si trasferirà per seguire il compagno Vincenzo, noto ristoratore toscano, che ora ha deciso di aprire un ristorante in Piemonte. La Cipollari, forse stanca della lontananza, ha deciso di andare a ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 11 maggio 2021)ha fatto un annuncionte a, dove è mancata per alcune puntate: la Vamp si trasferisce a Torino. In molti hanno pensato che fosse uno scherzo visto che questa è la città in cu vive la sua acerrima nemica, Gemma Galgani. A quanto pare è tutto vero, come conferma Giorgio Manetti, uno dei migliori amici della. L’opinionista e il Gabbiano sono rimasti in contatto nonostante l’addio dell’imprenditore toscano al programma della De Filippi. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Manetti ha spiegato chesi trasferirà per seguire il compagno Vincenzo, noto ristoratore toscano, che ora ha deciso di aprire un ristorante in Piemonte. La, forse stanca della lontananza, ha deciso di andare a ...

Advertising

infoitcultura : Tina Cipollari | ex cavaliere spiffera tutto | il vero motivo per cui va a Torino - infoitcultura : Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne da settembre, tutto vero. Giorgio Manetti confessa: “Ecco cos’è successo” - infoitcultura : Tina Cipollari, non lo ha mai detto: parole strappalacrime - infoitcultura : Tina Cipollari si trasferisce a Torino, Giorgio Manetti: 'Sono felice per lei' - infoitcultura : Tina Cipollari si trasferisce a Torino, Giorgio Manetti: “Sono felice per lei” -