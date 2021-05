Thiem: 'Ora gestisco la pressione. Federer? Tutti lo adorano' (Di martedì 11 maggio 2021) Nel 2018 a sbarrargli la strada era stato Fabio Fognini, l'anno successivo Fernando Verdasco. Sempre in tre set, sempre con un pizzico di amarezza e qualche rimpianto di troppo. Dopo aver chiuso il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Nel 2018 a sbarrargli la strada era stato Fabio Fognini, l'anno successivo Fernando Verdasco. Sempre in tre set, sempre con un pizzico di amarezza e qualche rimpianto di troppo. Dopo aver chiuso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Thiem Ora Thiem: 'Ora gestisco la pressione. Federer? Tutti lo adorano' Dopo aver chiuso il 2020 con il primo Major nello zaino, Dominc Thiem si è sentito svuotato. Ora sta ritrovando un po' di cose che aveva perso. Due su tutte, il tennis ed il sorriso. Al Mutua Madrid ...

Diretta Internazionali d'Italia 2021/ Anche Lorenzo Musetti è al 2° turno a Roma! ... che avrebbe potuto chiudere e impattare e ora invece si trova costretta, più o meno, a rifare ... battendo anche Dominic Thiem. Mager aveva un conto in sospeso con la sorte a Roma, perché nel 2017 era ...

Thiem: 'Ora gestisco la pressione. Federer? Tutti lo adorano' Tiscali.it Berrettini: “Ho dimostrato di meritare la Top 10” Pur sconfitto, il numero uno italiano ha giocato a un grande livello: “Zverev ha fatto più fatica con me che con Nadal e Thiem, questo mi dà fiducia” Matteo Berrettini non può sicuramente essere conte ...

LIVE Sonego-Monfils, Internazionali d’Italia in DIRETTA: in campo Dimitrov e Davidovich Fokina! A seguire il debutto dell’azzurro CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 10.57 Restate sintonizzati per gli aggiornamenti del match tra il bulgaro e il giovane spagnolo in at ...

