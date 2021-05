Soulfuel Stories | la passione BMW in una miniserie

Advertising

markus_auto : BMW Motorrad Italia presenta #SoulFuel Stories, una miniserie che racconta storie di motociclisti che hanno permess… - Sevenpress : BMW MOTORRAD ITALIA PRESENTA #SOULFUEL STORIES, UNA MINISERIE CHE RACCONTA STORIE DI MOTOCICLISTI CHE HANNO PERMESS… - lulopdotcom : #automotive #bmw BMW Motorrad Italia presenta #SoulFuel Stories, una miniserie che racconta storie di motociclisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Soulfuel Stories

Moto.it

BMW Motorrad Italia ha proposto i primi due episodi di #, delle narrazioni che mettono in evidenza il legame con la moto. Racconti accolti con interesse dal pubblico, dato che sono state sfiorate le 300.000 visualizzazioni, come segnalato. ...BMW Motorrad Italia ha proposto i primi due episodi di #, delle narrazioni che mettono in evidenza il legame con la moto. Racconti accolti con interesse dal pubblico, dato che sono state sfiorate le 300.000 visualizzazioni, come segnalato. ...BMW Motorrad Italia ha proposto i primi due episodi di #SoulFuel Stories, delle narrazioni che mettono in evidenza il legame con la moto. Racconti accolti con interesse dal pubblico, dato che sono sta ...Sei persone innamorate della moto, la cui passione è diventata una stile di vita. Storie di motociclisti che compongono una mini serie curata da BMW Italia ...