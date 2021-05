Silvio Berlusconi | ultimo minuto | la brutta notizia poco fa E’ stato nuovamente ricoverato in ospedale

(Di martedì 11 maggio 2021)torna in, apiù di dieci giorni dall'ultima dimissione. Il presidente di Forza Italia aveva lasciato il San Raffaele di Milano, dove ha passato buona parte del 2021, l'ultima volta il 30 aprile. L'ex presidente del Consiglio eraa inizio aprile, dopo essere giàina marzo per problemi cardiaci. Alla base dei frequenti ricoveri dinegli ultimi mesi ci sono gli strascichi del Covid, che il leader di Forza Italia ha avuto lo scorso ottobre in una forma aggressiva, tanto che lui stesso la definì una delle esperienze peggiori della sua vita. Il ricovero, che a quanto si apprende da fonti del partito azzurro è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, ...

Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere di. 'Le potenzialità di questa opera sono state ampiamente dimostrate: Forza Italia le sostiene da ...