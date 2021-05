Recovery fund: Dombrovskis, i primi fondi a luglio, poi a fine anno (Di martedì 11 maggio 2021) Presenteremo le prime proposte di approvazione dei piani nazionali di Recovery al Consiglio nella seconda metà di giugno, afferma il Commissario Ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021) Presenteremo le prime proposte di approvazione dei piani nazionali dial Consiglio nella seconda metà di giugno, afferma il Commissario Ue L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Rinaldi_euro : Quando la Commissione vuole che voi lavoriate sino alla morte, o oltre. I piaceri del Recovery Fund - Confindustria : .@gbrugnoli70: Le imprese cercano #competenze per supportare i processi di trasformazione tecnologica. Gli ITS offr… - romi_andrio : RT @DM_Deluca: Con @GioFaggionato abbiamo passato buona parte della scorsa settimana ad analizzare come la sanità italiana cambierà con le… - FirenzePost : Recovery fund: Dombrovskis, i primi fondi a luglio, poi a fine anno - DariaCarta : RT @DestroyUnion: Mi hanno detto che agli europeisti da fastidio se scriviamo #GilbertoTrombettaSindaco , perché se scriviamo #GilbertoTro… -