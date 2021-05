Prende un coltellata dalla madre | ma è lui a finire sotto processo per maltrattamenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prende coltellata

corriereadriatico.it

FANO - Siunadalla madre, ma è lui a finire a processo. E' il singolare caso di una famiglia di origini rumene residente a Fano . Il figlio, 21 anni, è finito davanti al giudice monocratico ...... poi, dopo il km 3,2, inizia un tratto in falsopiano di 800 m interrotto da unaall'11,5%... Donato, detto della Signoria, a schiena d'asino su 3 archi, quindi, alla rotonda, sia ...FANO - Si prende una coltellata dalla madre, ma è lui a finire a processo. E’ il singolare caso di una famiglia di origini rumene residente a Fano. Il figlio, 21 anni, è ...IL CASO «Ma ci rendiamo conto che questi si sono accoltellati qui, in pieno centro, in piazza della Repubblica? Ci sono ancora le macchie di sangue per terra. Hanno buttato tutto per aria, sedie ...