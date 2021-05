Pre Sassuolo-Juventus: le dichiarazioni di Pirlo (Di martedì 11 maggio 2021) Per il pre Sassuolo-Juventus, match valido per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie za 2020/2021, in programma mercoledì 12 maggio alle ore ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo. Pre Sassuolo-Juventus: cisa ha detto Pirlo? La Juventus è chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Milan nel turno precedente se vuole ancora avere speranza di riacciuffare la qualificazione in Champions League. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, è tutt’altro che rassegnato: “Dobbiamo fare una grande partita. La cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione, mancano tre partite. Nel calcio ne ho viste tante, può succedere di tutto. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Per il pre, match valido per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie za 2020/2021, in programma mercoledì 12 maggio alle ore ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea. Pre: cisa ha detto? Laè chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Milan nel turno precedente se vuole ancora avere speranza di riacciuffare la qualificazione in Champions League. Il tecnico dei bianconeri, Andrea, è tutt’altro che rassegnato: “Dobbiamo fare una grande partita. La cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione, mancano tre partite. Nel calcio ne ho viste tante, può succedere di tutto. ...

