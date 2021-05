Piero Pelù, un'estate in tour con 'Gigante live' (Di martedì 11 maggio 2021) Piero Pelù torna in tour da luglio con "Gigante live", una serie di concerti in giro per l'Italia. "La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 11 maggio 2021)torna inda luglio con "", una serie di concerti in giro per l'Italia. "La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo ...

Advertising

Radiomusikblog : Annunciato finalmente il Gigante Tour 2021 di Piero Pelù che si farà e comprende date rinviate dell'anno scorso e n… - Telebari : ‘Gigante Live’, Piero Pelù in concerto il 18 luglio a Molfetta: “Finalmente ci possiamo riabbracciare” - #Bari… - SMSNEWSOFFICIAL : PIERO PELÙ: da luglio in tour con “GIGANTE LIVE” - loscornetteros : F. Zampaglione-> Negroni J-Ax-> Bosch Piero Pelu' (?) -> Sky Q Il nuovo trend del cantante che presta la voce allo spot radiotv. - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: @PieroPelu : da luglio in tour con #Gigantelive #PieroPelù -