Pfizer sta sperimentando una pillola anti - Covid che blocca l' azione del virus

(Di martedì 11 maggio 2021) Valentina Marino, direttore medico diItalia ha affermato che l'azienda farmaceutica è in una fase sperimentale per la produzione di unache dovrebbe riuscire are il ...

Advertising

SkyTG24 : #Pfizer sta lavorando alla produzione di una #pillola anti-Covid che dovrebbe riuscire a bloccare la produzione del… - Agenzia_Italia : Pfizer sta studiando una pillola anti-Covid - marymerish88 : RT @Tremenoventi: Una buona notizia: la ragazza che ha ricevuto 6 dosi pfizer sta bene ed è appena tornata a casa sua volando - paolo77jpm : RT @SkyTG24: #Pfizer sta lavorando alla produzione di una #pillola anti-Covid che dovrebbe riuscire a bloccare la produzione del virus. Le… - Leo_Morfeo : RT @Tremenoventi: Una buona notizia: la ragazza che ha ricevuto 6 dosi pfizer sta bene ed è appena tornata a casa sua volando -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer sta

Lalavorando anche a una pillola anti - Covid che dovrebbe riuscire a bloccare la produzione del e che potrebbe arrivare l'anno prossimo. 'Siamo alla prima fase della sperimentazione - ha ...... guidata dal generale Francesco Figliuolo ,facendo pressioni sul ministero della Salute perché ... Basta prenotarsi in quel centro per avere il farmaco che si preferisce, prevalentementee ...Oggi all'Asp Potenza stop alle somministrazioni anche di Moderna (ANSA) - POTENZA, 11 MAG - "Ringrazio il generale Figliuolo per aver prontamente risposto alla mia sollecitazione, aumentando la fornit ...Le dosi iniettate alla studentessa di 23 anni di Massa sarebbero 4 e non 6. Dalle analisi condotte è infatti emerso che è rimasto una parte di liquido equivalente a due ...