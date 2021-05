Omceo Roma: campagna vaccinale prosegua con open day (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, e’ intervenuto su Radio Cusano Campus nella trasmissione ‘Genetica Oggi’ condotta da Andrea Lupoli. “I vaccini che abbiamo a disposizione sono tutti buoni, e io ritengo che la campagna vaccinale debba proseguire il piu’ possibile, magari anche con degli ‘open day’- ha affermato Magi- Ormai, infatti, siamo arrivati al punto che possiamo iniziare a somministrare dosi a gran parte delle persone che ancora non sono state vaccinate.” “Potremmo iniziare a vaccinare anche negli ambulatori delle Asl- ha proseguito- magari chi va a fare una visita cardiologica potrebbe ricevere il vaccino, senza bisogno piu’ di prenotare. Oppure i medici di famiglia potrebbero vaccinare negli hub o nei propri studi. Userei in questo caso il Johnson & Johnson ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)– Il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, e’ intervenuto su Radio Cusano Campus nella trasmissione ‘Genetica Oggi’ condotta da Andrea Lupoli. “I vaccini che abbiamo a disposizione sono tutti buoni, e io ritengo che ladebba proseguire il piu’ possibile, magari anche con degli ‘day’- ha affermato Magi- Ormai, infatti, siamo arrivati al punto che possiamo iniziare a somministrare dosi a gran parte delle persone che ancora non sono state vaccinate.” “Potremmo iniziare a vaccinare anche negli ambulatori delle Asl- ha proseguito- magari chi va a fare una visita cardiologica potrebbe ricevere il vaccino, senza bisogno piu’ di prenotare. Oppure i medici di famiglia potrebbero vaccinare negli hub o nei propri studi. Userei in questo caso il Johnson & Johnson ...

