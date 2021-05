Michele Santoro | ' La statura di Berlusconi è fuori discussione'

(Di martedì 11 maggio 2021)torna in televisione e lo fa a 'Quarta Repubblica' . Il giornalista, ospite per presentare il suo ultimo libro 'Nient'altro che la verità', ha toccato diversi temi nel corso della sua ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Michele Santoro: 'Salvini mette la sinistra di fronte ai suoi limiti più di quanto non faceva Berlusconi. Salvini… - BiribissiBlog : Michele #Santoro sulla #magistratura: 'Dopo Silvio #Berlusconi, la giustizia è esplosa'. #Rai? Rimpiango la lottizz… - patriziadegioia : RT @Paroledipaola: Intanto che Ranucci scopre l'acqua calda, da Porro c'è Michele Santoro e si parla di magistratura, di mafia, del caso Da… - FrancescoBlotto : Tutt’altro che la verità. #Santoro si è fidato del #boss sbagliato - carle08 : RT @Paroledipaola: Intanto che Ranucci scopre l'acqua calda, da Porro c'è Michele Santoro e si parla di magistratura, di mafia, del caso Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Santoro

torna in televisione e lo fa a 'Quarta Repubblica' . Il giornalista, ospite per presentare il suo ultimo libro 'Nient'altro che la verità', ha toccato diversi temi nel corso della sua ...Personale del Commissariato di Polizia P. S. di Città di Castello, diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato dr., ha proceduto all'arresto di un cittadino extracomunitario 30enne, di origini albanesi, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. A bordo di un'auto ferma in un noto parcheggio ...Il giornalista a "Quarta Repubblica" racconta il suo storico diverbio a "Servizio Pubblico": "Quella televisione non tornerà più" ...Dopo una partenza timida, Chiamami ancora amore riesce ugualmente a vincere la gara di ascolti di prima serata, ma cala a 3 ...