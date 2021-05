Manchester City campione, Guardiola: “Premier più difficile di tutte, sono orgoglioso” (Di martedì 11 maggio 2021) “Questa è stata una stagione e un titolo di Premier League come nessun altro. Questa è stata la più difficile. Ricorderemo sempre questa stagione per il modo in cui abbiamo vinto. sono così orgoglioso di essere l’allenatore qui e di questo gruppo di giocatori. sono così speciali. Arrivare in questa stagione con tutte le restrizioni e le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e mostrare la costanza che abbiamo avuto è notevole”. Lo ha detto Pep Guardiola commentando la vittoria della Premier League da parte del Manchester City, diventata ufficiale in seguito alla sconfitta dei cugini del Manchester United contro il Leicester: “Ogni singolo giorno, sono lì, combattono per il successo, ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) “Questa è stata una stagione e un titolo diLeague come nessun altro. Questa è stata la più. Ricorderemo sempre questa stagione per il modo in cui abbiamo vinto.cosìdi essere l’allenatore qui e di questo gruppo di giocatori.così speciali. Arrivare in questa stagione conle restrizioni e le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e mostrare la costanza che abbiamo avuto è notevole”. Lo ha detto Pepcommentando la vittoria dellaLeague da parte del, diventata ufficiale in seguito alla sconfitta dei cugini delUnited contro il Leicester: “Ogni singolo giorno,lì, combattono per il successo, ...

