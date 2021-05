Israele | massicci bombardamenti su Gaza | in azione 80 aerei | ucciso un capo di Hamas

(Di martedì 11 maggio 2021) L’avidiha bombardandoamente la Striscia di. Secondo il portavoce dell’esercito, Hidai Zilberman, sono entrati in80, compresi gli F-35, in un attacco la cui portata «non si vedeva da anni». Durante i raid sarebbe rimastoIyad Fathi Faik Sharir, comandante delle unità anticarro di. Nel pomeriggio dell’11 maggio era arrivata la notizia della morte di due cittadine israeliane, le cui case sono state colpite ad Ashkelon dai razzi sparati dalla Striscia. Un’altra persona anziana è in fin di vita. Si tratta dei primi morti indall’inizio degli attacchi. In campo palestinese, invece, l’ultimo bilancio parla di 28 vittime a, compresi dieci bambini, e 152 ...

Advertising

rtl1025 : ?? Attacchi massicci dell'aviazione di #Israele sulla Striscia di #Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Z… - LenaLizard : Attacchi massicci aviazione Israele a Gaza - Ultima Ora - ANSA - ACasperia : RT @rtl1025: ?? Attacchi massicci dell'aviazione di #Israele sulla Striscia di #Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, p… - DavidePiescus : RT @rtl1025: ?? Attacchi massicci dell'aviazione di #Israele sulla Striscia di #Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, p… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Attacchi massicci aviazione Israele a Gaza: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Attacchi massicci dell'aviazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele massicci

Attacchidell'aviazione disulla Striscia di Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 velivoli, compresi gli F - 35. Un ...Attacchidell'aviazione disulla Striscia di Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 velivoli, compresi gli F - 35. Un attacco "di ...Cresce la tensione in Medio Oriente. Israele ha avviato massicci attacchi aerei sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 v ...Attacchi massicci aviazione Israele a Gaza (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Attacchi massicci dell'aviazione di Israele sulla Striscia di Gaza: lo riferisce il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando ch ...