Israele, due vittime negli attacchi di Hamas. A Gaza i morti sono 25. L'esercito: «Prepariamoci a un lungo conflitto» (Di martedì 11 maggio 2021) Due cittadine israeliane sono rimaste uccise oggi dopo che gli edifici in cui si trovavano ad Ashkelon, nel Sud di Israele, sono stati colpiti dai razzi sparati nella notte dalla Striscia di Gaza, territorio controllato da Hamas. Un'altra persona anziana è in fin di vita. Si tratta dei primi morti in Israele dall'inizio degli attacchi, ma la tensione si accumulava da settimane. Gli sfratti nel quartiere di Gerusalemme Est, Sheikh Jarrah, per lasciare spazio ai coloni ebrei, la folta presenza di soldati israeliani sulla Spianata delle Moschee, per reprimere le proteste culminate nell'ultimo venerdì di Ramadan. Finché ieri, alle 18 ora locale, è scaduto l'ultimatum di Hamas ed è iniziato il conflitto. Gli scontri si ...

