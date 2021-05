Internazionali d’Italia 2021: Matteo Berrettini supera in rimonta Nikoloz Basilashvili e vola al secondo turno (Di martedì 11 maggio 2021) E’ stato un match duro quello tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2021, con il romano che si è imposto in rimonta 4-6 6-2 6-4 in poco più di due ore. Una partita dai due volti con l’azzurro che è apparso contratto nel primo set ma che è riuscito pian piano a prendere in mano le redini del gioco. Al secondo turno il numero 9 del mondo dovrà vedersela con l’australiano John Millman. Avvio di match a dir poco complicato per l’azzurro che si trova di fronte un avversario estremamente aggressivo. Il romano appare un po’ imballato a livello fisico, il risultato è il break in favore di Basilashvili nel terzo game (1-2). ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) E’ stato un match duro quello tra, valido per il primodegli, con il romano che si è imposto in4-6 6-2 6-4 in poco più di due ore. Una partita dai due volti con l’azzurro che è apparso contratto nel primo set ma che è riuscito pian piano a prendere in mano le redini del gioco. Alil numero 9 del mondo dovrà vedersela con l’australiano John Millman. Avvio di match a dir poco complicato per l’azzurro che si trova di fronte un avversario estremamente aggressivo. Il romano appare un po’ imballato a livello fisico, il risultato è il break in favore dinel terzo game (1-2). ...

