(Di martedì 11 maggio 2021) Ida in sono in forte, ieri si sono registrati 6.922 nuovi casa mentre la scorsa settimana erano 9.160 mentre i morti sono scesi da 84 a 54. Stando al Robert Koch Institut è stato ...

Advertising

infoitsalute : Germania, contagi da Covid in netto calo: vaccinato con due dosi il 9,4% della popolazione - ereike05 : RT @jeperego: #Germania. 6.125 nuovi casi #COVID19 , una settimana fa ne erano stati registrati 7534. Il numero di nuovi contagi settimanal… - jeperego : #Germania. 6.125 nuovi casi #COVID19 , una settimana fa ne erano stati registrati 7534. Il numero di nuovi contagi… - RadioItaliaIRIB : Germania, calano contagi malgrado oltre 6mila nuove infezioni in 24h - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] -

Ultime Notizie dalla rete : Germania contagi

Ciò includeva la maggior parte dellaall'entrata in vigore della legge anti - Covid. Ora che isono in netto calo , gli stati e le città vogliono consentire la riapertura delle ...... come il Topix ( - 2,3%), lo stesso Taiwan ( - 3,7%), dove con il crescere deida Covid 19 ... tra cui le vendite al dettaglio dal Regno Unito, prezzi all'ingrosso dalla, produzione ...I contagi da Covid in Germania sono in forte calo, ieri si sono registrati 6.922 nuovi casa mentre la scorsa settimana erano 9.160 mentre ...Ulteriore lieve peggioramento per le principali Borse europee, mentre alcuni dati macroeconomici vedono la produzione industriale italiana scendere a sorpresa a marzo, ma con un balzo rispetto ai nume ...