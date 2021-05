Genoa, Strootman ok per Bologna. Ballardini: 'Rabbia e intensità' (Di martedì 11 maggio 2021) GENOVA - Ultimo allenamento genovese senza intoppi per il Genoa di Davide Ballardini che domani sosterrà la rifinitura direttamente in Emilia in vista della delicata gara di domani sera al Dall'Ara ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021) GENOVA - Ultimo allenamento genovese senza intoppi per ildi Davideche domani sosterrà la rifinitura direttamente in Emilia in vista della delicata gara di domani sera al Dall'Ara ...

Advertising

AnsaLiguria : Genoa, Ballardini: 'Servono rabbia e intensità'. Strootman ok. Indisponibili Biraschi, Criscito e Pellegrini #ANSA - LPincia : RT @pianetagenoa: I 24 convocati del Genoa: Strootman abile e arruolato - - TuttoFanta : ? #GENOA: tra i convocati torna #Strootman. Out invece #Czyborra ?? - infoitsport : Genoa, un sorriso per Ballardini: Strootman recupera per Bologna - infoitsport : Bologna-Genoa, i titoli dei quotidiani: torna Strootman - PianetaGenoa1893 -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Strootman Genoa, Strootman ok per Bologna. Ballardini: 'Rabbia e intensità' GENOVA - Ultimo allenamento genovese senza intoppi per il Genoa di Davide Ballardini che domani sosterrà la rifinitura direttamente in Emilia in vista della ...tecnico rossoblù recupera Kevin Strootman ,...

Genoa, Ballardini: 'Servono rabbia e intensità' Ultimo allenamento genovese senza intoppi per il Genoa di Davide Ballardini che domani sosterrà la rifinitura direttamente in Emilia in vista della ...il tecnico rossoblù recupera Kevin Strootman, ...

Genoa, Strootman fuori col Sassuolo: il motivo Calciomercato.com Genoa, Ballardini recupera Strootman e chiede "rabbia e intensità" Assenti per infortunio capitan Criscito, Biraschi e Pellegrini. Dubbi in attacco con Shomurodov e Scamacca che reclamano spazio ...

Bologna-Genoa, i convocati di Davide Ballardini Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro il Bologna, valida per la 36esima giornata della Serie A 2020/2021 e in programma doma ...

GENOVA - Ultimo allenamento genovese senza intoppi per ildi Davide Ballardini che domani sosterrà la rifinitura direttamente in Emilia in vista della ...tecnico rossoblù recupera Kevin,...Ultimo allenamento genovese senza intoppi per ildi Davide Ballardini che domani sosterrà la rifinitura direttamente in Emilia in vista della ...il tecnico rossoblù recupera Kevin, ...Assenti per infortunio capitan Criscito, Biraschi e Pellegrini. Dubbi in attacco con Shomurodov e Scamacca che reclamano spazio ...Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro il Bologna, valida per la 36esima giornata della Serie A 2020/2021 e in programma doma ...