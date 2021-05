Gabriella Ferri | una piazza nella Capitale rende omaggio all’indimenticabile artista video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma da oggi ha unain cui batte il cuore dell’indimenticabile. Per omaggiare l’indimenticabile cantante è stata scelta lavicina al centro commerciale Maximo. All’inaugurazione i familiari dellaoltre che il sindaco Virginia Raggi , l’assessore alla Crescita Culturale Lorenza Fruci e il presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti. Un centro culturale intitolato all’interprete di canzoni leggendarie le era stato dedicato da Gianni Alemanno.e l’amore viscerale per Roma L’amore tra l’e laè una storia viscerale mai venuta meno dopo la sua morte. Sulla sua tomba, come voluto dal marito Seva Borzak, si trova una poesia commovente: “Di notte i tuoi occhi brillavano ...