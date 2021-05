Fox cancella Prodigal Son dopo solo due stagioni (Di martedì 11 maggio 2021) Ogni tanto succede che le serie tv che ci piacciono di più vengono confermate per un’ulteriore stagione, com’è accaduto ieri con Grey’s Anatomy, e poi invece succede che alcune serie tv vengono cancellate improvvisamente e non riusciamo a farcene una ragione. Questa volta a disperarsi saranno i fan di Prodigal Son: si perché dopo due sole stagioni la Fox ha deciso di cancellare la serie tv. L’addio di Tom Payne La serie tv statunitense è andata in onda per la prima volta il 23 settembre 2019 su Fox e dal 20 gennaio 2020 in Italia su Premium Crime. Il 18 maggio su Fox andrà in onda l’ultimo episodio della seconda stagione che sarà anche l’ultimo episodio della serie tv in assoluto. La decisione è stata presa, sembrerebbe, per via della poca popolarità dello show. Per chi non avesse mai visto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Ogni tanto succede che le serie tv che ci piacciono di più vengono confermate per un’ulteriore stagione, com’è accaduto ieri con Grey’s Anatomy, e poi invece succede che alcune serie tv vengonote improvvisamente e non riusciamo a farcene una ragione. Questa volta a disperarsi saranno i fan diSon: si perchédue solela Fox ha deciso dire la serie tv. L’addio di Tom Payne La serie tv statunitense è andata in onda per la prima volta il 23 settembre 2019 su Fox e dal 20 gennaio 2020 in Italia su Premium Crime. Il 18 maggio su Fox andrà in onda l’ultimo episodio della seconda stagione che sarà anche l’ultimo episodio della serie tv in assoluto. La decisione è stata presa, sembrerebbe, per via della poca popolarità dello show. Per chi non avesse mai visto ...

