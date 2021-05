Ferrero | la Superlega? Boutade di Agnelli

Advertising

DiMarzio : LIVE | I club di #SerieA si ritrovano a Milano per parlare di #Superlega. Il primo a rilasciare qualche dichiarazio… - leonzan75 : RT @CalcioFinanza: #Ferrero sulla #Superlega: «E’ stata una boutade di #Agnelli» - _SiGonfiaLaRete : #Superlega, concluso incontro presidenti di A. #Ferrero: “Una boutade di #Agnelli” - EleDiCi : RT @SCUtweet: #Superlega Riunione Serie A?? Finita la riunione informale, parla #Ferrero: ?Abbiamo fatto quello che dovevamo, ritrovare ar… - mayoraltitolare : RT @CalcioFinanza: #Ferrero sulla #Superlega: «E’ stata una boutade di #Agnelli» -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero Superlega

Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo, all'uscita dalla riunione informale dei club di Serie A sul tema. "A che punto siamo con Ranieri? A un punto buono. Non ci sono ...Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo, all'uscita dalla riunione informale dei club di Serie A sul tema. "È andata benissimo. Il clima è ottimo, abbiamo fatto quello ...Massimo Ferrero a 360 gradi. Intervistato a Milano a margine dell'assemblea di Serie A dai cronisti presenti all'evento, il presidente della Sampdoria ha parlato di tanti temi attuali del calcio itali ..."La Sampdoria non e' in vendita. Ancora con questa storia, ora basta". Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all'uscita ...