Far Cry 6, Skull and Bones e molti altri: ecco quando usciranno i prossimi giochi di Ubisoft (Di martedì 11 maggio 2021) Ubisoft è una delle più grandi realtà europee per quanto riguardo lo sviluppo di videogiochi AAA, e i suoi titoli sono sempre molto attesi dai suoi fan. Oggi chi tra loro è in attesa di notizie riguardo i suoi titoli preferiti avrà qualche sicurezza in più. Proprio in data odierna infatti Daniel Ahmad, analista del mercato videoludico, ha twittato degli aggiornamenti che riguardano tutti i maggiori titoli attualmente in lavorazione presso la casa di sviluppo francese. Il report di Ahmad inizia con qualche dato sulle performance dei giochi attuali: "- 141 milioni di giocatori unici su PC e console, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente. - Le entrate del franchise di Assassin's Creed aumentano del 50% a/a - The Division raggiunge i 40 milioni di giocatori - Avatr, Beyond Good & Evil 2, Riders Republic, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021)è una delle più grandi realtà europee per quanto riguardo lo sviluppo di videoAAA, e i suoi titoli sono sempre molto attesi dai suoi fan. Oggi chi tra loro è in attesa di notizie riguardo i suoi titoli preferiti avrà qualche sicurezza in più. Proprio in data odierna infatti Daniel Ahmad, analista del mercato videoludico, ha twittato degli aggiornamenti che riguardano tutti i maggiori titoli attualmente in lavorazione presso la casa di sviluppo francese. Il report di Ahmad inizia con qualche dato sulle performance deiattuali: "- 141 milioni di giocatori unici su PC e console, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente. - Le entrate del franchise di Assassin's Creed aumentano del 50% a/a - The Division raggiunge i 40 milioni di giocatori - Avatr, Beyond Good & Evil 2, Riders Republic, ...

