E se fossi io il tipo entrato con una motosega al MAMBo per rubare il quadro di Giannotti? (Di martedì 11 maggio 2021) La notizia è circolata parecchio, non mi ci soffermerò troppo. Succede che a Bologna, in una galleria d’arte, la MAMBo un tizio è entrato con una motosega e, seguendo pedissequamente le istruzioni riportate nell’opera medesima, un quadro dell’artista Aldo Giannotti, parte della mostra Safe and Sound, ha segato la parete che ospitava il quadro portandolo via. Nulla che lasci intendere un furto vero e proprio, sia chiaro, non è successo nella notte, con magari qualche stratagemma degno di una Mission Impossible a base di raggi ultravioletti e tutine aderenti nere. È accaduto in pieno giorno, con gli addetti della galleria MAMBo di Bologna che, informati dall’artista che qualcuno avrebbe in effetti potuto prendere alla lettera le indicazioni date, si diceva che chi fosse ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) La notizia è circolata parecchio, non mi ci soffermerò troppo. Succede che a Bologna, in una galleria d’arte, laun tizio ècon unae, seguendo pedissequamente le istruzioni riportate nell’opera medesima, undell’artista Aldo, parte della mostra Safe and Sound, ha segato la parete che ospitava ilportandolo via. Nulla che lasci intendere un furto vero e proprio, sia chiaro, non è successo nella notte, con magari qualche stratagemma degno di una Mission Impossible a base di raggi ultravioletti e tutine aderenti nere. È accaduto in pieno giorno, con gli addetti della galleriadi Bologna che, informati dall’artista che qualcuno avrebbe in effetti potuto prendere alla lettera le indicazioni date, si diceva che chi fosse ...

DivinaCommediaQ : RT @lauraboom1: A digiunare durante la pms quando hai tutte le voglie del mondo manco fossi una donna incinta di che ne so tipo 7 mesi mi s… - lauraboom1 : A digiunare durante la pms quando hai tutte le voglie del mondo manco fossi una donna incinta di che ne so tipo 7 m… - Amos8125 : @Berlingueriano @bordoni_russia Vado a memoria ma una volta Andreotti disse una roba tipo 'se fossi nato in un camp… - erniaimperator : @gel_samuel @Alessandroasr17 Io pensavo samu fossi più il tipo Basta che respira >>>>> - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Tendenza 'Asperger' Perché Elon Musk ha detto di avere la sindrome di Asperger. 'Ho reinventato le automobili elettrich… -