Dishonored di Arkane Studios nell' imperdibile documentario di NoClip tra level design e contenuti tagliati

(Di martedì 11 maggio 2021) Danny O'Dwyer è tornato con un altrodiche vale la pena vedere. Questa volta, il canale YouTube si concentra sull'apprezzato franchisedi, intervistando gli sviluppatorie sedi di Lione e in Texas. I team sono noti per il loro, quindi O'Dwyer dedica gran parte delall'apprendimento di come sono stati progettati e realizzati alcuni dei livelli della serie. Leggi altro...

Dopotutto,Studios non è certo un team di sviluppo qualsiasi, visto chee Prey sono certamente due prodotti davvero niente male e in grado di distinguersi dalla pletora di titoli ...Tra queste, spicca in particolare, epopea targataStudios che nonostante l'uscita di due soli capitoli è riuscita a costruirsi attorno un'appassionatissima nicchia di fan. L'IP è ...Questa volta, il canale YouTube si concentra sull'apprezzato franchise Dishonored di Arkane Studios, intervistando gli sviluppatori nelle sedi di Lione e in Texas. I team sono noti per il loro level ...Il nuovo documentario di NoClip è interamente dedicato a Dishonored, la cui serie completa è disponibile su Xbox Game Pass.