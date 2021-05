Di Meglio (Gilda): Gli stipendi dei docenti gridano vendetta. Stanziare risorse adeguate” (Di martedì 11 maggio 2021) "Secondo un recente rapporto dell’Ocse su ruoli e stipendi dei capi di istituto di 27 Paesi, i dirigenti scolastici italiani sarebbero tra i più pagati, classificandosi soltanto dopo Australia e Regno Unito. La differenza invece con le retribuzioni dei docenti è in assoluto la maggiore al mondo". Ad affermarlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, che ricorda come anche un’indagine condotta due anni fa dal Centro Studi Nazionale della Gilda sottolineasse lo stato di progressivo impoverimento dei docenti italiani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) "Secondo un recente rapporto dell’Ocse su ruoli edei capi di istituto di 27 Paesi, i dirigenti scolastici italiani sarebbero tra i più pagati, classificandosi soltanto dopo Australia e Regno Unito. La differenza invece con le retribuzioni deiè in assoluto la maggiore al mondo". Ad affermarlo è Rino Di, coordinatore nazionale delladegli Insegnanti, che ricorda come anche un’indagine condotta due anni fa dal Centro Studi Nazionale dellasottolineasse lo stato di progressivo impoverimento deiitaliani. L'articolo .

