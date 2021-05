Dati dei contagi in calo in tutta Italia, anche a Bergamo, ma un po’ meno (Di martedì 11 maggio 2021) La settimana tra il 4 e il 10 maggio si chiude con una buona discesa dei nuovi casi (-17,8%), supportata da un numero di tamponi congruo (2 milioni). Tutti i Dati riportano a valori che non si vedevano da fine ottobre, ad eccezione dei ricoveri in Terapia Intensiva, attualmente 2.158, sui livelli del 25 febbraio. Nel dettaglio, registriamo che i nuovi casi a livello nazionale sono stati 65.610, con una media giornaliera di 9.372. I ricoverati in area medica sono 15.427 in calo del 16 % dai 18.395 precedenti. Il computo settimanale dei decessi scende del 15,6 % (da 1.894 s 1.598). Gli attualmente positivi sono 373.670 (erano 423.558). L’ultimo mese: calano i contagiati over 70 Diamo ora un rapido sguardo all’evoluzione dell’epidemia negli ultimi 30 giorni (periodo mobile chiuso il 5 maggio 2021) utilizzando i Dati ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) La settimana tra il 4 e il 10 maggio si chiude con una buona discesa dei nuovi casi (-17,8%), supportata da un numero di tamponi congruo (2 milioni). Tutti iriportano a valori che non si vedevano da fine ottobre, ad eccezione dei ricoveri in Terapia Intensiva, attualmente 2.158, sui livelli del 25 febbraio. Nel dettaglio, registriamo che i nuovi casi a livello nazionale sono stati 65.610, con una media giornaliera di 9.372. I ricoverati in area medica sono 15.427 indel 16 % dai 18.395 precedenti. Il computo settimanale dei decessi scende del 15,6 % (da 1.894 s 1.598). Gli attualmente positivi sono 373.670 (erano 423.558). L’ultimo mese: calano iati over 70 Diamo ora un rapido sguardo all’evoluzione dell’epidemia negli ultimi 30 giorni (periodo mobile chiuso il 5 maggio 2021) utilizzando i...

