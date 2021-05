Covid:Pd, ok a discussione su riaperture se dati permettono (Di martedì 11 maggio 2021) Il Pd è favorevole a discutere nella prossima cabina di regia di riaperture, se i numeri migliorano e se la campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati. E' quanto si apprende da fonti dem dopo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Il Pd è favorevole a discutere nella prossima cabina di regia di, se i numeri migliorano e se la campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati. E' quanto si apprende da fonti dem dopo la ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid:Pd, ok a discussione su riaperture se dati permettono: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Pd è favor… - iconanews : Covid:Pd, ok a discussione su riaperture se dati permettono - miridesant : @CarloRanieri111 @Annalis03036068 @FangusAngus Credo che lo farò anch'io, ho gia avuto un accessa discussione con u… - ilriformista : L’algoritmo potrebbe tenere conto non più dei nuovi positivi ma dei nuovi ricoveri in ospedale, per stabilire una Z… - SoniaLaVera : RT @Marinojump: @OrtigiaP @valy_s @Theskeptical_ @borghi_claudio Questa discussione è tragica e purtroppo inutile davanti alla cieca furia… -