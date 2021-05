Buffon | ' Addio Juve | tolgo il disturbo Ora smetto o cambio club'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Addio

TORINO - Probabilmente se lo aspettava diverso. Ma a fine stagione saràper Gigi, dopo una vita in bianconero, la cavalcata dei 9 scudetti consecutivi e quella Champions inseguita invano. 'Il mio futuro è chiaro e delineato - le parole del portiere a beIN ...'Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest'anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve'. Così, Gigi, annuncia la scelta sul futuro, ai microfoni di Bein Sports: 'O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un'esperienza di vita diversa la prendo in ...Gigi Buffon dice addio alla Juve: il portiere italiano ha ammesso, ai microfoni di bein Sports, che il suo ciclo in bianconero è terminato. Una lunga intervista, quella di Buffon, nella quale il ...Il portiere 43enne, tornato a Torino nel 2019 dopo una stagione nel Psg, lascerà i bianconeri alla fine di questa stagione "O trovo un'altra squadra o smetto".